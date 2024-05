Les avocats de Sousse poursuivent en justice ceux qui les ont diffamés

Imprimer

La section régionale de Sousse de l'Ordre des avocats a rendu public un communiqué, mercredi 15 mai 2024, indiquant avoir formé un comité de défense pour effectuer les procédures nécessaires et déposer des plainte contre ceux ayant publié des statuts diffamatoires contre les avocats sur les réseaux sociaux.

Le conseil de l’ordre régional a appelé ses affiliés à fournir toutes les données nécessaires au comité de défense afin qu’il puisse constituer le dossier.

Une démarche qui a suscité les interrogations des internautes, s'étonnant que les avocats utilisent les mêmes textes répressifs qu'une grande majorité de la profession dénonce.



Rappelons qu’à la suite des intrusions dans la Maison de l’avocat, et les arrestations de l’avocate Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba, les avocats ont subi une large campagne sur les réseaux sociaux, et ce, parallèlement à une autre vague de solidarité.

S.H