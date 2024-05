Liste des pâtisseries tunisiennes exclues de la redevance de compensation

L'arrêté de la ministre des Finances du 10 mai 2024, relatif à la fixation de la liste des pâtisseries traditionnelles populaires exclues de l’application de la redevance de compensation, est paru dans le Jort du mardi 14 mai 2024.

L'arrêté a pour but de fixer la liste des pâtisseries traditionnelles populaires exclues de l’application de la redevance de compensation instaurée par l’article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 susvisée, et ce, en application de l’article 45 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024.

Sont ainsi exclus de l’application de la redevance les pâtissiers qui produisent exclusivement les pâtisseries traditionnelles populaires suivantes : Makroudh et corne de gazelle, zlabia et mkharak, tout type de ghrayba, tout type de bachkoutou, youyou et beignets sucrés, harissa sucrée, debla et grewech et chbebek el janna, brika sucrée et maasem.

Cette mesure a fait réagir les internautes qui ont été nombreux à moquer cette « grande réalisation » et à se demander s'il n'aurait pas mieux valu améliorer le pouvoir d'achat des citoyens au lieu de les encourager à se gaver de sucreries et de gras dans un pays où les mauvaises habitudes alimentaires sont un problème de santé publique et où le nombre de diabétiques augmente exponentiellement. Il y a d'ailleurs lieu de se demander si le ministère de la Santé a été consulté et s'il a approuvé cette mesure.

M.B.Z