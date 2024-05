Les États-Unis réagissent aux dernières arrestations et à l’assaut contre la Maison de l’avocat

Imprimer

Washington a réagi lors du Press Briefing quotidien de Département d’ État, le 14 mai 2024, aux événements survenus en Tunisie depuis le week-end passé, notamment l’assaut lancé contre la Maison de l’avocat et les récentes arrestations.

En réponse aux questions des journalistes, Vedant Patel, porte-parole adjoint principal du Département d'État américain, a affirmé que : « Les États-Unis d’Amérique s’engagent à tous les niveaux pour soutenir les droits de l'Homme, y compris la liberté d'expression en Tunisie ».

Le département d’État à travers son porte-parole a commenté la chose en ces termes : « J'ai vu ces rapports selon lesquels des entités du gouvernement tunisien ont pénétré dans le bureau de l'Ordre des avocats tunisiens et ont arrêté un certain nombre de personnalités des médias et détenu des représentants de la société civile au cours des derniers jours. Nous nous engageons directement avec le gouvernement tunisien à tous les niveaux pour soutenir les droits de l'Homme, y compris la liberté d'expression ».

Vedant Patel a par ailleurs indiqué, que « ce type d’action est incompatible avec ce que nous considérons comme des droits universels explicitement garantis dans la constitution tunisienne, et nous l’avons dit clairement à tous les niveaux ».

Samedi soir 11 mai 2024, des agents des forces de l’ordre cagoulés et armés ont pris d’assaut, les locaux de la Maison de l'avocat de Tunis où s’était réfugiée l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener. Le même soir, deux journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ont été conduits à la caserne d'El Gorjani où ils ont été interrogés puis placés en garde à vue dans la foulée. Lundi 13 mai, une nouvelle intrusion musclée a été opérée dans la Maison de l’avocat par des agents cagoulés et armés, pour arrêter l’avocat Mehdi Zagrouba.

En outre, plusieurs dirigeants d’associations sont actuellement en détention pour diverses accusations allant du blanchiment d’argent au complot contre l’État.

I.N.