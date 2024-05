Mark Zuckerberg : Carthage doit être détruite !

Le t-shirt choisi par Mark Zuckerberg pour fêter son quarantième anniversaire a beaucoup fait réagir sur la toile. Le fondateur de Facebook portait, en effet, un t-shirt de couleur noire sur lequel était inscrit « Carthago Dalenda est », traduction : Carthage doit être détruite !

Une phrase qui a suscité de nombreuses interrogations auprès des internautes tunisiens mais aussi certains étrangers qui se sont demandé s’il y avait un message caché dans cette inscription affichée par le fondateur de Facebook. Le quatrième homme le plus riche de la planète a-t-il décidé de s’attaquer à Carthage (Tunis) ?

Très peu probable… Cette locution latine, empruntée au sénateur romain Caton l’Ancien, s’emploie aujourd’hui pour évoquer « une idée fixe » ou « un but à atteindre ». En effet, dans sa Deuxième considération inactuelle, le philosophe allemand Nietzsche utilise cette locution de Caton pour faire référence à « la résistance » et à « son opposition à toute transmission traditionnelle de l’histoire ». Cette locution a d'ailleurs inspiré l'ouvrage du philosophe tunisien Mezri Haddad : Non Dalenda Carthago, Non Carthage ne sera pas détruite.

Une locution considérée, de nos jours, comme expression de la volonté et de la détermination à atteindre un but précis. Elle a d'ailleurs déjà été utilisée par Mark Zuckerberg par le passé. Rien à voir donc avec une guerre menée contre Carthage…

R.B.H