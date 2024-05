Le monstre légendaire du Hogganfield existe-t-il vraiment ?

Sur Facebook, une photo prétendant montrer un énorme requin dans le lac Hogganfield en Écosse a été largement partagée. La description de la photo indiquait : « La célèbre photo prise ce jour-là en 1930 de Hoggie, le monstre légendaire du lac Hogganfield, enfin capturé après de nombreuses années de doutes sur son existence. » La photo a attiré l'attention et l'admiration des internautes et a été partagée des dizaines de fois, suscitant étonnement et stupéfaction.

En recherchant la source de l'image, nous avons découvert qu'elle avait déjà circulé en 2023, et l'un des liens nous a dirigés vers un compte Instagram appelé The AI Experiment, qui contenait un ensemble d'images générées par l'intelligence artificielle. Dans la vidéo, on voit des animaux gigantesques accompagnés du commentaire : « Ne sommes-nous pas heureux qu'ils soient éteints ».

BN Check a également vérifié les détails de l'image, qui présentait des visages pas tout à fait nets, et a utilisé Huging Face qui confirme que l'image était effectivement générée par l'intelligence artificielle.

Au-delà du fait que l'image ait été fabriquée par l’IA, nous n'avons trouvé aucune preuve de l'existence du « Hoggie, le monstre du lac Hogganfield » en tant que mythe en Écosse. Ainsi, la photo publiée a été générée par l’IA, et l’histoire du monstre au lac de Hoganfield n’existe même pas

R.A