Nabil Hajji : où en est le conseil national des régions et des districts ?

Imprimer

Le secrétaire général d’Attayar, Nabil Hajji, a publié un statut, mardi 14 mai 2024, s’interrogeant de manière ironique sur l’absence du Conseil national des régions et des districts.

« Permettez-moi d’interrompre votre ambiance magnifique de libertés, mais quelqu'un pourrait-il nous informer des dernières réalisations du processus : le Conseil national des régions et des districts, où en est-il ? Aucune nouvelle, aucun site officiel, même sa page officielle n'a rien mis à jour depuis la vidéo de la session inaugurale. Nous n'avons aucune information sur les réunions, aucun règlement intérieur, aucune commission. Ce vendredi, cela fera un mois et on est complètement dans le flou. Espérons qu'ils ne vont pas se laisser aller et laisser filer les fonds... de toute façon, ils disposent de 300 millions, ils ne doivent pas être trop inquiets… », ironise-t-il.

S.H