Tunisie : aggravation du déficit énergétique à fin avril 2024

Le déficit énergétique a représenté 84,37% du déficit commercial total à fin avril 2024. Il s’est aggravé de 8,83% par rapport à la même période en 2023 et de 74,92% par rapport à la même période en 2022. Il a atteint -4.026,3 millions de dinars fin avril 2024, contre -3.699,3 millions de dinars fin avril 2023 et -2.301,7 millions de dinars fin avril 2022. Par contre, le taux de couverture s’est amélioré de 1,4 point par rapport à 2023 et a perdu 19,9 points par rapport 2022 atteignant 23,1% en avril 2024, contre 21,7% en avril 2023 et 43,0% en avril 2022. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

On constate aussi que les importations ont augmenté de 10,8% passant de 4.726 MD fin avril 2023 à 5.335,5 MD fin avril 2024, alors que les exportations ont augmenté 17,8% évoluant de 1.026,8 MD fin avril 2023 à 1.209,1 MD fin avril 2024.

Notons que le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 23,50% pendant les quatre premiers mois de 2024 pour s’établir à -4.772 millions de dinars et que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -745,6 MD au mois d’avril 2024.

I.N.