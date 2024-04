Zakat : début de la récolte de dons par l'association SOS villages d’enfants

L’association SOS villages d’enfants Tunisie a annoncé avoir, de nouveau, été autorisée par la présidence du gouvernement à récolter des dons sous forme de « zakat » à l’occasion du mois de ramadan.

Dans un communiqué du 27 mars 2024, l’association SOS villages d’enfants Tunisie a indiqué qu’elle récoltera des dons d’une valeur de deux dinars chacun à travers les SMS envoyés au numéro 85510. Le service est accessible pour les clients de tous les opérateurs téléphoniques présents en Tunisie (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange). Il sera valide pour une durée de trois mois.

« Les revenus, que l’association souhaite collecter à travers les SMS et estimés à trois millions de dinars, serviront à renforcer le budget des quatre villages (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) et la prise en charge des enfants sans soutien.

L’association SOS villages d’enfants Tunisie SOS rappelle aux donateurs qu’ils ont la possibilité d’envoyer un SMS vide ou d’écrire SOS en langue française et qu’ils peuvent faire don de leur zakat à l’association tel que l’avait autorisé le mufti de la République tunisienne dans le passé en appelant les citoyens à utiliser ce noble service », a ajouté la même source.

Pour rappel, le président de l’Association SOS villages d'enfants Tunisie, Mohamed Megdich avait précisé que 2.500 enfants sont pris en charge par l’association. L’organisation s’est fixée comme objectif pour l’année 2024 d’atteindre les 5.000 enfants pris en charge. « Nous voulons atteindre les 30.000 enfants dans les années à venir… Nous avons lancé une campagne nationale afin d’appeler mille artistes à prendre en charge mille enfants à travers le versement de cent dinars par mois », a-t-il ajouté dans une déclaration accordée, janvier dernier, à Business News.

S.G