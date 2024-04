La fondation Fida annonce le versement des indemnisations des blessés et martyrs de la révolution

La fondation Fida a annoncé, jeudi 28 mars 2024, le versement des indemnisations du mois de mars au profit des blessés et des primo-bénéficiaires des martyrs de la révolution.

Dans un communiqué publié à l’occasion, l'organisation a précisé que les bénéficiaires devraient se rendre aux bureaux de poste notant que cent familles et 165 personnes bénéficient de ces allocations.

Elle a indiqué, également, que 65 blessés bénéficiaient d’allocations allant de 400 à 1.400 dinars.

La fondation a ajouté avoir versé des bourses universitaires et scolaires au profit de 259 étudiants et élèves parmi les enfants de 135 blessés de la révolution, 17 étudiants et élèves parmi les enfants des martyrs de la révolution et 113 étudiants et élèves parmi les victimes des attentats terroristes.

N.J