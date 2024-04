Kaïs Saïed : le projet de la cité médicale de Kairouan entravé par des parties internes et étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi 27 mars 2024, une réunion au palais de Carthage, consacrée à l'examen du projet relatif à la cité médicale de Kairouan.

Au cours de la réunion, il a évoqué les difficultés rencontrées dans le lancement du projet de la cité médicale de Kairouan. Ce grand projet a été entravé depuis 2020, et certaines parties continuent de manœuvrer avec des parties internes et étrangères pour retarder sa réalisation.

La réunion a permis également d'aborder le cadre juridique qui sera adopté pour la cité médicale et le choix du cadre le plus flexible, efficace et rapide pour surmonter les retards. Des discussions ont également eu lieu sur les moyens de financement nationaux et internationaux pour ce projet d'importance nationale.

Ce projet, le président n’a eu de cesse d’en parler et de le présenter depuis des années comme étant un objectif urgent à réaliser.