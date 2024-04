Affaire Abdelaziz Essid : la proclamation du verdict fixée au 29 mars

La huitième chambre criminelle au Tribunal de première instance de Tunis a fixé les délibérations et la proclamation du verdict dans l’affaire de l’avocat Abdelaziz Essid, coordinateur du comité de défense des prisonniers politique, au vendredi 29 mars 2024.

Abdelaziz Essid a affirmé, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que plus de 200 avocats se sont déplacés pour défendre l’avocatie et le droit à la défense. Il a ajouté qu’il a été traduit « pour avoir accompli son travail de la meilleure manière qui soit et porté plainte après avoir découvert un document falsifié dans le cadre d’une affaire connue », soulignant bénéficier de l’immunité due à sa profession.

Le comité de défense de Abdelaziz Essid, avait rendu public un communiqué, dimanche 24 mars 2024, annonçant que l’avocat comparaît devant la chambre correctionnelle au Tribunal de première instance de Tunis, pour attribution de faits irréels à un fonctionnaire public et atteinte à autrui à travers les réseaux de télécommunication, suite à une plainte déposée contre lui par la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

M.B.Z