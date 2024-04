La contribution du tourisme au PIB national atteint 3,2% en 2022

L'Institut national de la statistique (INS) vient de publier les résultats du compte satellite du tourisme, pour 2022.

Il en ressort que les dépenses de tourisme intérieur (aux prix d’acquisition) se situent à environ 12,56 milliards de dinars, dont 7,82 milliards de dinars (soit 62,3% du total) sont attribués aux visiteurs internationaux ou non-résidents. La valeur ajoutée brute (VAB) directe du tourisme, ou revenu net généré par l'industrie touristique s'élèverait à 4,31 milliards de dinars, soit à 3,2% de la VAB totale.

Le produit intérieur brut (PIB) direct de l'industrie touristique tunisienne s’établirait à 4,47 milliards de dinars et sa contribution au PIB national atteint 3,2%. Le tourisme employait directement environ 107.000 personnes en 2022, soit 3,1% de l'emploi total en Tunisie.

« Après une année 2019 plutôt bien orientée, les industries touristiques ont été touchées de plein fouet par le surgissement de la crise sanitaire en 2020 et ses multiples répercussions. Tous les indicateurs relatifs aux industries touristiques avaient marqué en 2020 une forte dégradation suite à la contraction inédite de la demande touristique et qui s’est traduite par chute brutale de valeur ajoutée brute, du PIB touristique et de l’emploi dans le tourisme. Depuis, les développements de la situation conjoncturelle dans les industries de tourisme traduisent une amélioration sensible de l’activité, qui semble d’ailleurs se raffermir en 2022. Les agrégats et indicateurs clés issus du CST pour l’année 2022 reflètent nettement cette dynamique de rétablissement - notamment sur le volet de l’emploi -, même s’ils demeurent encore en dessous de leurs niveaux de 2019 », indique le rapport.

