Un conseil ministériel restreint discute du nouveau Code des eaux

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a supervisé, mardi 26 mars 2024, un conseil ministériel restreint sur le Code des eaux, a annoncé la Kasbah dans un communiqué.

M. Hachani a salué l’approche participative adoptée pour l’élaboration du projet du nouveau Code des eaux rappelant que l’ancien texte datant de 1975 n’est plus en phase avec la situation actuelle de l’eau en Tunisie, en particulier à la lumière des répercussions du changement climatique sur la région méditerranéenne.

Il a souligné, à l’occasion, la nécessité de protéger les ressources en eau du pays et veiller à sa bonne gouvernance.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, présent à ce conseil restreint, a, de son côté, présenté les grandes lignes du nouveau Code des eaux mettant l’accent sur ses dimensions préventives et prospectives qui visent à atteindre une sécurité durable de l’eau et de l’alimentation.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, le nouveau Code des eaux tend, en effet, à réformer la gouvernance de l’eau, à consacrer des mécanismes de gestion intégrée et durable, à s’adapter au changement climatique, en plus de préserver et de valoriser les ressources en eau.

Une version finale du projet tenant compte des observations du conseil ministériel restreint sera présentée ultérieurement au Conseil des ministres pour approbation.

N.J