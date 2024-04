La présidence de la République annonce la création d’un office des logements pour son personnel

La présidence de la République a annoncé, mardi 26 mars 2024, la création d’un office des logements pour son personnel, par décret présidentiel.

Selon le Jort, il s’agit d’un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est soumis à la tutelle de la présidence de la République, dénommé l’Office des logements des personnels de la présidence de la République, son siège est fixé à Tunis. Il est régi par la législation commerciale, à moins qu’elle ne soit contraire à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Selon la même source, cet office aura pour missions :

L’achat, l’aménagement et la vente de terrains pour la construction de logements au profit du personnel de la présidence de la République,

La construction de logements à louer ou à vendre au profit du personnel de la présidence de la République,

L'achat de logements bâtis et leur préparation à la location ou à la vente au profit du personnel de la présidence de la République,

L’entretien des logements pour assurer leur pérennité.

Pour ce qui est de ses ressources, il a été précisé dans le Jort, que l'Office sera financé par :

Les crédits accordés par l'État,

Les revenus provenant de l’exercice de ses fonctions régulières et les produits de ses propriétés,

Les dons, subventions et legs qu’il peut en bénéficier en vertu de la législation et la réglementation en vigueur,

Les emprunts,

Les autres ressources pouvant être attribuées à l’Office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

N.J