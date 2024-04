Dalila Ben Mbarek Msaddek appelle à soutenir massivement Abdelaziz Essid

Plusieurs avocats, dont Dalila Ben Mbarek Msaddek, membre du comité de défense des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, ont exprimé leur soutien avec l’avocat Abdelaziz Essid, coordinateur du comité de défense des prisonniers politiques, qui doit comparaître, mercredi 27 mars 2024, devant la huitième chambre criminelle au Tribunal de première instance de Tunis.

Mme Ben Mbarek Msaddek a appelé, dans un post Facebook ce mardi 26 mars 2024, les Tunisiens à soutenir massivement M. Essid, en rappelant que les avocats, les familles des détenus politiques, des personnalités e la société civile, des parties et des organisations nationales seront présentes pour répondre à l’appel de l’Ordre national des avocats à se rassembler devant le tribunal.

« Demain, nous devrons être unis, même pour une seule fois, pour défendre cette cause. Ne ratez pas ce rendez-vous historique pour une profession d’avocat libre, qui se tient droite et qui protège les droits et libertés », a-t-elle martelé.

I.N.