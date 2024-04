Quels sont les secteurs les mieux rémunérés en Tunisie ?

L’Institut national de la statistique (INS) vient de publier les résultats de l’"Enquête Emploi et Salaires auprès des Entreprises en 2022".

Il en ressort que le salaire de base moyen versé aux permanents est de 924 dinars : il est compris entre 726 dinars et 2.605 dinars, selon le secteur d’activité. Les différences se situent aussi au niveau catégories professionnelles (cadres (3.258 dinars-1.138 dinars), professions intermédiaires (2.304 dinars-765 dinars), employés (1.857 dinars-682 dinars) et ouvriers (1.112 dinars-579 dinars)).

Autre chose importante, on constate que les rémunérations du secteur des activités financières et d’assurance sont les meilleures, toutes catégories professionnelles confondues.

Ci-après, le détail des salaires de base moyens par secteur d’activité en dinar :

En outre, on apprend que le total des salariés a atteint 1.157.089 personnes, réparties entre 624.205 hommes et 532.884 femmes. Le secteur de l’industrie manufacturière est le plus gros employeur avec 547.945 salariés, suivi des activités administratives avec 120.325 salariés puis du commerce avec 115.166 salariés.

1.039.528 sont des salariés permanents et 126.561 sont des salariés occasionnels.

I.N.