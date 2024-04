Mandat de dépôt contre Mohamed Boughalleb

L'avocat et membre du comité de défense du journaliste Mohamed Boughalleb, Anas Kaddoussi a indiqué que le ministère public a décidé d'émettre, à la date du 26 mars 2024, un mandat de dépôt à l'encontre du journaliste.

Mohamed Boughalleb est accusé d'atteinte à autrui via les réseaux de télécommunication et imputation de faits non avérés à un fonctionnaire public. L'avocat, Anas Kaddoussi a, également, indiqué que l'audience de Mohamed Boughalleb a été fixée au 3 avril 2024.

Pour rappel, Mohamed Boughalleb a été placé, le 22 mars 2024, en garde à vue pour une durée de 48 heures. Il a été arrêté et conduit vers la caserne d'El Aouina, avant d'être auditionné par la cinquième brigade centrale de la Garde nationale en tant que suspect. Son avocat a présenté, vendredi 22 mars 2024, un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l’Aouina, mais la brigade a rejeté le document.

L'affaire concerne une plainte déposée par une fonctionnaire. La plaignante accuse le journaliste d'avoir utilisé sa page Facebook personnelle afin de l'insulter et de porter atteinte à son image et à sa réputation. D'après la même source, les accusations auraient été, à nouveau, portées contre elle durant une émission télévisée. Par la suite, Mohamed Boughalleb a découvert qu'il était poursuivi dans le cadre d'une deuxième enquête.

S.G