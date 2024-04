Belhadj à ceux qui disent que les indicateurs économiques de la Tunisie se sont améliorés : craignez Dieu !

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a vivement critiqué les experts tunisiens qui affirment que les indicateurs économiques se sont améliorés et que le pays n’a pas besoin du Fonds monétaire international (FMI).

« Nous entendons des experts et des professeurs universitaires (outre bien sûr notre respecté gouvernement) confirmer et répéter l'amélioration des indicateurs économiques, la capacité de la Tunisie à faire face à ses engagements, la solidité des finances publiques, le succès du non-recours au FMI, les progrès des réformes, etc. », a-t-il martelé dans un post Facebook daté de lundi soir 25 mars 2024.

Et d’ajouter : « Mon message à ces personnes : Craignez Dieu dans votre pays et les enfants de votre pays ! ».

I.N.