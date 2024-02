Youssef Tarchoun : nous devons réviser le décret 54

Le député et membre du bloc « Pour que le peuple triomphe », Youssef Tarchoun a considéré que l’article n°24 du décret liberticide n°54 devrait être retiré. « J’ai été clair avant même la tenue des élections… Je suis contre ce décret », a-t-il dit.

S’exprimant le 8 février 2024 durant « Men Tounes El Yawm » de Myriam Belkadhi sur Telvza Tv, Youssef Tarchouni a considéré qu’il n’y avait pas lieu de dire que le décret n°54 visait certaines personnes en particulier. « Comment devons-nous critiquer et aborder ce décret afin de le réviser ou de le retirer ? Je pense qu’on ne doit pas le lier à des affaires sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord… En Tunisie, il n’y avait pas de prisonniers politiques », s’est-il exclamé.

Youssef Tarchoun a assuré que les individus se trouvant actuellement en prison étaient poursuivis en justice en raison de faits criminalisés par la loi tunisienne. Parallèlement à cela, le décret n°54 doit, selon lui, être retiré notamment en raison de son article n°24. « Mais, l’utiliser en tant qu’argument pour évoquer des atteintes aux libertés est une analyse inconcevable », a-t-il ajouté.

Youssef Tarchoun a, également, indiqué que des débats ont eu lieu avec le Syndicat national des journalistes tunisiens et son président, Zied Dabbar. Il a évoqué une volonté de réviser le décret n°54 et le décret n°115 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition.

À noter que le membre du Bloc national souverain et président de la commission parlementaire du tourisme, des services et de l'artisanat, Yassine Mami a indiqué, jeudi 8 février 2024, sur les ondes de Diwan Fm qu’il y avait des discussions au sein du Parlement autour de la révision du décret 54, soulignant qu’il faudrait peaufiner une initiative législative pour l’amender afin de ne pas l’utiliser d’une manière abusive.

S.G