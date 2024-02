La Tunisie est-elle plus sûre que le Royaume-Uni ?

Un internaute a publié jeudi 8 février 2024, une information selon laquelle la Tunisie avait été classée 65e parmi les pays les plus sûrs au monde, tandis que le Royaume-Uni se trouvait à la 84e place. Cette information a attiré l'attention des Tunisiens et a surpris bon nombre d'entre eux. Plusieurs se demandaient comment la Tunisie pouvait être considérée comme plus sûre que le Royaume-Uni.

Nous avons vérifié cette information et découvert qu'elle était basée sur un classement établi par le magazine CEOWORLD. Effectivement, la Tunisie occupait la 65e place, tandis que le Royaume-Uni se trouvait à la 84e place.

Le magazine CEOWORLD a classé les nations les plus sûres du monde. En 2024, Andorre, située dans les montagnes des Pyrénées entre l'Espagne et la France, a été désignée comme le pays le plus sûr du monde. Elle est suivie par les Émirats arabes unis, le Qatar, Taïwan et la Norvège.

Selon le magazine, les pays africains rencontrent un problème de sécurité et de criminalité. En 2023, les flux d'investissement vers les nations africaines ont chuté de 48 milliards de dollars en raison du taux élevé de criminalité, cite CEOWORLD. De même, malgré le fait que l'Afrique compte de nombreuses attractions emblématiques du monde, le tourisme est principalement affecté par les conflits internes, l'instabilité politique et les taux de criminalité. En Afrique, le Burundi occupe la première place pour son taux de criminalité.

Toujours d’après ce classement, sept des dix pays les plus sûrs se trouvent en Asie. Seuls Andorre, la Norvège et le Liechtenstein figurent dans le top 10 sans être en Asie.

Basé sur l'indice de criminalité par pays, la population, le PIB et le PIB par habitant, voici les dix premiers pays ainsi qu'un pays représentatif d'une autre région :

Andorre : Avec un indice de criminalité de 91.86 et un PIB par habitant de 44,107 USD, Andorre se classe en tête de liste.

Émirats arabes unis : Les Émirats arabes unis suivent de près, avec un indice de criminalité de 91.85. La région bénéficie d'une économie dynamique avec un PIB de 509,179 millions de dollars.

Qatar : Le Qatar se distingue également avec un indice de criminalité de 91.81. Malgré sa petite population, il affiche un PIB impressionnant de 235,500 millions de dollars.

Taïwan : Taïwan se positionne comme l'un des pays les plus sûrs d'Asie avec un indice de criminalité de 90.78. Son économie est soutenue par un PIB de 751,930 millions de dollars.

Norvège : En Europe, la Norvège offre un environnement sûr avec un indice de criminalité de 89.8. Son PIB élevé de 546,768 millions de dollars reflète sa prospérité économique.

Arménie : Le pays a un indice de criminalité de 89.34. Son économie en développement affiche un PIB par habitant de 8,283 USD.

Hong Kong : Le pays reste un endroit sûr avec un indice de criminalité de 88.87. Son PIB de 385,546 millions de dollars témoigne de sa robustesse économique.

Japon : Le Japon maintient sa réputation de sécurité avec un indice de criminalité de 88.82. Sa population importante et son PIB élevé de 4,230,862 millions de dollars en font une puissance économique majeure.

Singapour : Singapour affiche un indice de criminalité de 87.52, ce qui en fait un endroit sûr pour vivre et investir. Son PIB élevé de 497,347 millions de dollars reflète sa prospérité économique.

Liechtenstein: En Europe centrale, le Liechtenstein se démarque avec un indice de criminalité de 87.04 et un PIB par habitant impressionnant de 184,083 USD.

La Tunisie est malgré les défis régionaux, se classe à la 65e place avec un indice de criminalité de 63.78. Son PIB par habitant est de 4,191 USD .

R.A.