Imen Gzara : l’assassinat de Chokri Belaïd incombe à Ghannouchi et son appareil secret

L’avocate et membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Imen Gzara, est revenue, jeudi 8 février 2024 sur les récents développements dans l’affaire Chokri Belaïd dont l’audience des plaidoiries a commencé le 6 février.

Invitée d’Elyes Gharbi dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, elle a, d’abord, rappelé que les retards accusés dans la résolution de cette affaire complexe étaient entre autres dus au fait que le dossier a été morcelé et éparpillé entre différentes juridictions et unités d’investigation. Elle a évoqué, dans ce sens, le dossier de l’appareil secret d’Ennahdha et celui de Fathi Dammak, étroitement liés à l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd, selon le comité de défense.

L’appareil secret d’Ennahda - une police secrète parallèle - est accusé d’être derrière l’assassinat de Chokri Belaïd. Fathi Dammak est, lui, accusé d’avoir financé l’opération.

L’avocate a noté que le leader d’Ennahdha actuellement en prison avait refusé de comparaître dans l’affaire de l’appareil secret. Elle l’a appelé à se défendre notant, toutefois, que plusieurs éléments ont prouvé qu’il était en contact avec l’appareil secret. « Viens prouver ton innocence pour l’historie si tel est le cas ! », a-t-elle déclaré.

Assurant que les faits sont inculpants dans le dossier de Fathi Dammak, Mme Gzara a dévoilé que les investigations avaient prouvé que l’association de malfaiteurs remontait à mai 2012 et avait abouti en 2013 avec l’assassinat de Chokri Belaïd en février 2013.

« Les investigations sont en cours pour lever le voile sur les parties qui ont planifié l’assassinat. Pour ce qui est du recrutement et de la surveillance, la Cour de cassation a tranché et a prouvé qu’il s’agissait de Mustapha Khedher, Kamel Ifi et Hichem Cherbi », a-t-elle précisé notant que plusieurs ont fui le pays dont Ridha Barouni actuellement en Espagne et Mustapha Khedher introuvable.

Elle a signalé que Mustapha Khedher avait quitté la prison alors que condamné à un an de réclusion pour disparaitre complètement dans la nature en dépit des mandats de recherche émis à son encontre.

Interpellée sur l’arme du crime, Me Gzara a indiqué que les investigations étaient en cours car l’arme du crime est introuvable jusqu’aujourd’hui.

Pour ce qui est de la complicité après le fait, l’avocate a avancé que Taher Boubahri, le conseiller d’Ali Laarayedh, et le ministère de l’Intérieur étaient au courant du plan d’assassinat et n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher. « De même pour ceux qui ont dissimulé des documents tels que Béchir Akremi. Ceux-là sont considérés complices », a-t-elle déclaré réitérant qu’une seule et unique partie est le cerveau de l’opération; l’appareil secret d’Ennahdha et Rached Ghannouchi.

Elle a ajouté que l’une des preuves sur le fait que Rached Ghannouchi était au courant du plan d’assassinat est le fait que son garde du corps - entraîneur de Zamaktel - a rencontré Kamel Gadhgadhi - assassin de Chokri Belaïd - trois jours avant le crime.

Selon ses dires, les éléments de l’enquête prouvent que l’appareil secret d’Ennahdha a planifié l’opération et Ansar Al Achariaa l’ont exécutée.

N.J