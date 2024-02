Assassinat de Chokri Belaïd – Hamma Hammami : le dossier n’implique que les exécutants

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, est revenu, jeudi 8 février 2024, sur l’affaire Chokri Belaïd. Invité de Hatem Ben Amara dans la matinale de Jawhara Fm, il a avancé que le dossier actuel n’implique que ceux qui ont exécuté le crime.

Il a expliqué que les noms de ceux qui ont planifié l’assassinat, des commanditaires, des complices et des parties impliquées dans cette affaire ne figurent pas sur la liste des accusés. Il a cité à titre d’exemple, le nom de l’ancien ministre de l’Intérieur, Ali Laarayedh.

Selon ses dires, la décomposition de l’affaire en plusieurs dossiers est encore d’actualité.

Chokri Belaïd a, rappelons-le, été assassiné le 6 février 2013. Le mouvement Ennahdha a été accusé d’être derrière cette affaire. Parmi les suspects figurent, selon le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Mustapha Khedher ancien militaire jugé dans le cadre de l’affaire de Barraket Essahel et dirigeant de l’appareil secret d’Ennahdha, et Ahmed Rouissi, émir de la branche libyenne de l’État islamique (Daech) tué dans des combats qui ont eu lieu, en mars 2015, entre les jihadistes et les forces du parlement de Tripoli, près de la ville de Syrte.

Hamma Hammami a souligné que l’État et la justice se devait de dévoiler toute la vérité tout en évitant de tomber dans la précipitation pour clore le dossier et en finir. Il a ajouté que certains avocats s’étaient plaints de certains blocages en lien avec des demandes que la justice n’a toujours pas traitées.

N.J