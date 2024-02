Tunisie : les investissements étrangers en 2023 n’ont pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie

L'Agence de promotion de l'Investissement extérieur (Fipa) vient de publier les chiffres des investissements étrangers pour 2023.

Les données communiquées font état d’une hausse des investissements étrangers en Tunisie de 13,5% par rapport à 2022, de 34,4% par rapport à 2021 et de 33,7% par rapport à 2020 (deux années pandémiques, ndlr). Mais concrètement, ils sont en baisse de 4,75% par rapport à 2019, l’année de références d’avant la pandémie, et de 12% par rapport à 2018.

Les investissements étrangers sont passés de 2.866,3 millions de dinars fin 2018, à 2.648,2 millions de dinars fin 2019, à 1.885,9 millions de dinars fin 2020 puis à 1.876,3 millions de dinars fin 2021, à 2.222,2 millions de dinars fin 2022 puis à 2522,3 millions de dinars fin 2023. Ainsi, le flux des investissements internationaux en Tunisie n’a pas retrouvé son niveau de 2019, avant la pandémie du Covid-19.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 7,7% fin 2023 par rapport à un an auparavant et diminué de 3,77% par rapport à 2019 et de 13% par rapport à 2018, pour se situer à 2.385,5 millions de dinars en 2023 contre 2.479,1 millions de dinars en 2019 et 2.742,1 millions de dinars en 2018. Les investissements de portefeuille sont en hausse par rapport à 2022 se situant à 136,8 millions de dinars en 2023 contre 169,1 millions de dinars en 2019 (-19,1%) et 124,1 millions de dinars en 2018 (+10,23%).

I.N.