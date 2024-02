Arrestation de pharmaciens : le Conseil national de l'Ordre s'adresse au ministre de la Santé

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt) a réagi, mercredi 7 février 2024 dans un communiqué, à l’arrestation de pharmaciens dans des affaires de trafic de psychotropes.

Il a indiqué qu’il suit avec « grande préoccupation l’émission de mandats de dépôt contre des pharmaciens du secteur privé dans des affaires liées à leurs activités courantes et en respect des lois organisant le secteur ».

« Tout en soulignant la nécessité que les pharmaciens respectent à travers leurs activités les dispositions légales et éthiques organisant la profession, le conseil a exprimé son inquiétude face au caractère strictement sécuritaire qui est désormais utilisé dans le traitement de ces affaires, sans enquêtes minutieuses avant de prendre des dispositions. Ce qui entache la dignité et la réputation des pharmaciens outre le risque qu’ils subissent de dépassements sans raison, à cause des fausses interprétations des lois et en l’absence d’un dispositif d’inspection pharmaceutique, apte légalement à déterminer les violations dans le domaine pharmaceutique, de les crimes et leurs gravités », lit-on dans ce même document.

Le conseil précise qu’il a envoyé un courrier au ministre de la Santé pour organiser une réunion de travail en présence de représentants des ministères de l’Intérieur et de la Justice, afin de mieux coordonner les mesures, sans toucher aux droits des patients à recevoir leurs traitements. Et de profiter pour saluer les efforts consentis par tous les pharmaciens pour fourbir aux citoyens les médicaments à travers tout le pays, en les appelant à continuer leur rôle pour préserver la santé publique.

I.N.