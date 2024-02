Mohamed Kraïem : la situation financière de la CNSS est stable

Le PDG de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Mohamed Kraïem, était l'invité, mercredi 7 février 2024, de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express Fm pour revenir sur la situation de la caisse et sa capacité à poursuivre la couverture des affiliés sociaux, notamment les retraités.

Le PDG de la CNSS a présenté sa vision du nouveau rôle de la caisse, indiquant qu’il y a de grands défis démographiques à relever pour améliorer le taux de couverture sociale. Dans ce sens, il a expliqué que cet aspect ne peut s'améliorer uniquement avec la hausse du taux de natalité, mais en créant la richesse et des postes d’emplois pour augmenter les revenus. Il a ajouté qu’il faudra, également, améliorer le système de la retraite complémentaire, à travers la sensibilisation des affiliés à s’inscrire dans ce système.

Mohamed Kaïem a, également, indiqué que la situation financière de la CNSS était bonne, notant que les résultats réalisés étaient meilleurs que les prévisions. « Cela revient aux mesures prises par la CNSS, dont le recouvrement des dettes et la réduction des impayés. Le déficit a été réduit, ainsi la situation financière est stable et il n’y a pas de grandes craintes pour la CNSS. Certes qu’il y a un déficit comptable, mais nous gérons la trésorerie avec une bonne gouvernance et nous parvenons à payer les pensions de retraite ».

Revenant sur l’amnistie sociale, le PDG de la CNSS a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre du rôle social de l’État. Il a ajouté que cette mesure avait été prise en 2022, précisant qu’elle avait permis à la caisse de récolter pas moins de 500 millions de dinars. « Il s’agit d’une somme importante et nous avons pu payer nos dettes envers les établissements de santé. Nous voulons permettre cette année aux entreprises privées de régulariser leur situation tout en prenant en considération leur situation financière. L’amnistie commencera, normalement, durant le mois de mars et s’étalera sur six mois. Ça sera la dernière chance pour les entreprises pour être en règle avec la CNSS ».

S.H