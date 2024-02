Trafic de psychotropes – Naoufel Amira : les pharmaciens arrêtés n’ont fait qu’appliquer la loi

Le président du Syndicat des pharmaciens, Naoufel Amira, est revenu, mercredi 7 février 2024, sur l’arrestation de deux pharmaciens et les poursuites engagées contre un troisième dans trois affaires de trafic de psychotropes distinctes.

La semaine dernière, les autorités judiciaires ont ouvert trois instructions dans le cadre d’enquêtes sur des réseaux de trafic de psychotropes. Plusieurs individus suspectés d’être des dealers, médecins et pharmaciens ont été arrêtés.

Commentant le sujet, Naoufel Amira a affirmé que les pharmaciens arrêtés ne faisaient qu’appliquer la loi expliquant qu’ils ont délivré les médicaments sur ordonnances prescrites par des médecins. Il a précisé, dans une intervention téléphonique dans la matinale de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, que les suspicions d’associations de malfaiteurs n’avaient pas de fondements tenant compte de l’absence de liens entre les pharmaciens arrêtés, les présumés dealers et les médecins prescripteurs.

Il a rappelé, dans ce sens, que les psychotropes étaient délivrés sur ordonnance bleue tel qu’exigé par la loi en vigueur afin de permettre au ministère de la Santé d’assurer le tracking des quantités de médicaments distribuées aux pharmacies et celles vendues par les officines dans le but de lutter contre un éventuel usage abusif et trafic de psychotropes.

La veille, le président de l'ordre des pharmaciens, Mustapha Laaroussi, a réagi à cette affaire soulignant que le secteur est l’un des plus règlementé en Tunisie. Notant l’ire des pharmaciens, il a assuré que le pharmacien arrêté à Jendouba – âgé de 77 ans – ne pourrait être tenu responsable pour avoir appliqué la loi.

N.J