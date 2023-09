Le groupe Délice a réalisé des revenus de 700 millions de dinars en six mois

Le site en ligne « Capital News » a fait circuler depuis le 15 septembre 2023, une information sur les revenus du groupe Délice en Tunisie. Selon cette information, le groupe a réalisé un revenu total de 702 millions de dinars durant la période s'étendant entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l'année dernière, et ce au cours des six premiers mois de l'année en cours 2023.

Nous avons vérifié l’authenticité de cette information sur le site du conseil du marché financier tunisien, qui est une autorité publique indépendante qui publie régulièrement les indicateurs économiques des sociétés cotées en bourse en Tunisie.

Selon les chiffres publié par le CMF, le groupe Délice a bien réalisé au 30 juin 2023, un revenu total de 702 849 KDT ( milliers de dinars tunisiens) , soit une augmentation de 12% par rapport au premier semestre 2022.

Concernant le chiffre d’affaires à l’export, il s’est élevé à 13.385 KDT soit une baisse de 28,7% par rapport à la même période en 2022, cite le CMF. La production valorisée a augmenté de 19% par rapport à la même période en 2022.

D’après la même source, les investissements réalisés par le Groupe courant le premier semestre 2023 se sont élevés à 19.857KDT. Les investissements ont été orientés essentiellement vers l’augmentation de la capacité de production, l’amélioration de la productivité et le renforcement du parc roulant.

En 2022, une pénurie de lait a marqué l'année, résultant de la diminution du nombre de bovins nationaux et d'éleveurs, principalement due à l'augmentation significative des prix des fourrages pour le bétail et à la sévère baisse des précipitations au cours des dernières années. Cette pénurie, qui s'est aggravée pendant la saison de faible production laitière, en particulier au dernier trimestre de 2022, découle inévitablement de la détérioration de tous les aspects de la chaîne laitière en Tunisie.

Pour faire face à cette situation difficile, le groupe Délice a travaillé à renforcer la production laitière à la source et à soutenir l'ensemble de la filière, déjà touchée par l'augmentation des prix des matières premières. En effet, le groupe Délice a établi des partenariats stratégiques durables visant à mettre en œuvre des projets visant à réorganiser et à développer l'ensemble de la filière, affirme le président de groupe Hamdi Meddeb dans le mot contenu dans le rapport d’activité du groupe annoncé en juin 2023.

Concrètement, la société mère a déclaré un bénéfice net de 23,93 millions de dinars (MD) à la fin de décembre 2022, par rapport à 21,36 MD un an plus tôt, ce qui représente une augmentation de 12,03%. Le conseil d'administration a décidé de distribuer 21,96 MD, soit 0,4 dinar par action, à partir du 18 juillet 2023.

Selon les données citées lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Délice Holding pour l’exercice 2022 qui s’est tenue, jeudi 8 juin 2023, le bénéfice net consolidé a également augmenté de 11,6%, passant de 70,35 MD fin 2021 à 78,54 MD fin 2022, malgré un impôt de 7,6 MD (+52,86%) et une contribution sociale solidaire de 1,36 MD (multipliée par 4,5 fois par rapport à un an auparavant). Cette performance a permis au groupe d'atteindre une marge nette de 6,1% contre 5,9% en 2019.

Le groupe a enregistré des revenus consolidés record de 1,28 milliard de dinars (+8,3%) en détail, le secteur laitier a vu ses revenus augmenter de 4,1% par rapport à l'exercice précédent, malgré la baisse de la production primaire de lait cru et de tous les éléments de la chaîne laitière en 2022. Les revenus du secteur fromage ont augmenté de 3,6%, tandis que ceux des produits frais ont connu une croissance de 15,1%. Le secteur des boissons a connu une performance exceptionnelle avec une croissance de 32%, tout comme le secteur des eaux minérales, qui a augmenté ses revenus de 23,2%.

Le rapport indique que malgré des facteurs extérieurs défavorables à la croissance, le groupe a maintenu une dynamique positive en termes de rentabilité et a enregistré des performances exceptionnelles, confirmant ainsi sa solidité. En quatre ans, le groupe a multiplié son bénéfice net par 2,5, ce qui témoigne de ses réalisations remarquables.

