Seïf Eddine Makhlouf déplacé à Borj El Amri

L'ancienne députée d’Al Karama, Halima Hammami, a affirmé, dans un post partagé ce mardi 14 mars 2023, sur Facebook, que Seïf Eddine Makhlouf a été transféré de la prison d’El Mornaguia à Borj El Amri.

Le 3 février dernier, un mandat de dépôt a été émis contre Seïf Eddine Makhlouf.

Rappelons que le député et leader de la Coalition Al Karama avait été arrêté, tard dans la soirée de vendredi à samedi 21 janvier 2023. Près de quinze policiers en civil ont fait le déplacement chez lui pour procéder à son interpellation, et cela quelques heures après que la Cour d’appel militaire l’ait condamné à quatorze mois de réclusion dans l’affaire dite de l’aéroport.

L'avocate, Islem Hamza a indiqué dans une publication datant du 10 mars que l'administration de la prison a également décidé de transférer les accusés dans le cadre de l'affaire de complot contre l'État dans une nouvelle cellule. Ils se trouvent, selon elle, dans une cellule encombrée, sans toilettes et avec des fenêtres cassées.

L'avocat et membre du comité de défense des opposants politiques arrêtés dans le cadre de l'affaire de complot contre l'État, Abdelaziz Essid, a souligné, aujourd’hui, que les conditions de détention de Khayam Turki et Issam Chebbi étaient inhumaines. Il a expliqué que ses clients Khayam Turki, Issam Chebbi, Lazhar Akermi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj et Jaouhar Ben Mbarek étaient interdits de se croiser ou de se retrouver au même endroit. Il a indiqué qu’ils étaient dispersés dans un pavillon disposant du minimum de commodités.

M.B.Z