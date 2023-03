Hajji : les députés doivent déclarer leurs biens avant de prendre leur fonction

Le secrétaire général du parti Attayar et ancien député, Nabil Hajji a considéré que la première plénière de la nouvelle Assemblée des Représentants du peuple (ARP) avait eu lieu de façon illégale et contrairement à la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Dans une publication Facebook du 13 mars 2023, Nabil Hajji a indiqué que les députés n'étaient pas habilités à prendre leur fonction sans déposer, avant cela, une déclaration des biens.

L'article n°5 de la loi impose aux élus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

S.G