SNJT : l'Isie tente de tenir les médias responsables d'un possible échec des élections

l'Isie tente de tenir les médias responsables d'un possible échec des élections

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a considéré que l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) menaçait les médias et tentait de réprimer les voix critiquant le processus électoral et l'instance. Le SNJT a indiqué que deux courriers ont été adressés à deux médias portant sur ce qui a été qualifié de "fausses informations perturbant l'ordre public". Le syndicat a dénoncé ce qu'il a qualifié de déviation dangereuse de l'Isie et de la mise en place d'un système de contrôle des avis et des idées sous prétexte d'observation des médias durant la campagne électorale. Le SNJT a conclu que l'Isie essayait de s'immuniser des critiques et cherchait à tenir les médias responsables d'un possible échec des élections.





Dans un communiqué du 14 décembre 2022, le SNJT a expliqué qu'un premier courrier avait été adressé à Business News suite à la publication d'un article critiquant l'Isie et l'appropriation des prérogatives de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Il s'agit d'une tribune d’opinion rédigée par Chawki Saïdani, chercheur en sciences politiques et fonctionnaire au sein de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle. Le syndicat a indiqué que l'Isie menaçait, dans son courrier, d'entamer des poursuites en justice, en se basant sur les dispositions du décret n°54 et de l'article 54 du décret-loi n°115 en cas de récidive. L'Isie a, également, adressé un courrier à la radio "Son Fm" relevant de l'organisation I-Watch. L'Isie a évoqué le contenu d'un programme diffusé le 30 novembre 2022 durant lequel on parlait d'un impact négatif de l'instance sur le processus démocratique. L'Isie a, aussi, fait savoir qu'elle pourrait engager des poursuites en vertu du décret n°54.





Le SNJT a considéré que les pratiques de l'instance visaient à faire pression sur les médias et à porter atteinte à leur objectivité. L'organisation a rappelé que ceci était interdit par les dispositions du décret-loi n°115 et que l'Isie pourrait faire face à des sanctions en vertu de l'article 11 du même texte. Le syndicat a rappelé que le journaliste ne peut être tenu pour responsable d’une opinion, idée ou information qu’il aura publiée conformément aux usages et à la déontologie de la profession, conformément à l'article 13 du même décret-loi.





Le syndicat a mis en garde contre ce genre de pratique et contre les menaces de recours au décret n°54. Il a considéré que le président de l'Isie, Farouk Bouasker cherchait à en faire une institution au-dessus des critiques. Le SNJT a rappelé que la liberté de la presse représentait l'un des acquis de la Révolution et qu'il avait été arraché par le sang des martyrs et des blessés.

Le syndicat a renouvelé son opposition à la monopolisation de la décision par l'Isie concernant l'observation de la couverture médiatique des élections. Le SNJT a exprimé son attachement à la légitimité de la Haica.





S.G