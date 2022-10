Les agences de voyages ne peuvent plus réserver d’hôtels à l’étranger

Certaines agences de voyages se trouvent dans l’impossibilité de réserver des chambres d’hôtels à l’étranger pour leur clientèle.

Sans qu’on leur indique vraiment pourquoi, le problème est lié à une disponibilité de devises et de l’atteinte du maximum autorisé. Ceux qui partent en touristes se voient obligés de payer l’hôtel sur leur très maigre allocation (1800€, l’équivalent de six mille dinars).





Les entreprises, elles, doivent prélever sur leur AVA qui est fortement réglementée et exige une certaine paperasse. On fait tout pour compliquer la vie économique et on s’étonne ensuite que le pays souffre de manque de croissance !

R.B.H