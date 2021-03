Yadh Elloumi : Le rôle de Abir Moussi est fini !

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le député Yadh Elloumi a affirmé vendredi 19 mars 2021 que le président de la République Kaïs Saïed voulait « la chute du régime actuel ».

« Le président veut changer le régime, il a déjà appelé à instaurer un régime présidentiel (...) Il se prend pour un prêtre chiite et il veut imposer ses lois et nous faire appliquer les instructions sans discussion, il s’agit d’une guerre entre islamistes !, a-t-il lancé. Le président est en train de dilapider l’argent public en fréquentant les mosquées avec son cortège alors que ses prières n’intéressent personne ! Il use aussi de références religieuses très dangereuses dans ses discours ».

Le député estime encore que Kaïs Saïed complote avec les gauchistes, en référence aux députés du bloc démocrate, pour renverser le système, en concluant « il n’est nullement surprenant qu’il décide de dissoudre le Parlement».

Yadh Elloumi avait appelé à écarter le président de la République, Kaïs Saïed, du pouvoir estimant qu'il a dévié du droit chemin en s'ingérant dans les affaires de la justice pour maintenir Nabil Karoui en détention.

Commentant les agissements de la présidente du PDL à l’assemblée, Yadh Elloumi a indiqué que « Abir Moussi est l’une des catastrophes que subit le pays », ajoutant qu’elle pousse vers la violence et suscite des réactions négatives.

« Les agissements de Abir Moussi sont insupportables et je remercie toutes les personnes qui n’ont pas réagi et le bureau de l’assemblée pour l’avoir virée. Munie de son mégaphone, elle ne cesse d’insulter les députés dont Mabrouk Korchid, Faycal Derbel, Samah Damak ... Elle se chamaille même avec son propre téléphone portable et ce n’est pas la première fois qu’elle agresse les journalistes » s’est-il exprimé, estimant que le rôle politique de Abir Moussi est fini, que même les fondateurs du parti l’ont laissée seule et que les membres actuels du parti finiront par la quitter.

I.M