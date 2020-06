Covid-19 : six nouveaux cas dont une contamination locale

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 1.093 cas confirmés sur un total de 57.273 dépistages réalisés. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé, ce vendredi 12 juin 2020 dans un communiqué.

Ainsi, huit cas étaient positifs sur 1.063 analyses effectuées : deux anciens et six nouveaux dont un cas local (contaminé par un ancien cas non logé dans un centre d’isolement obligatoire).

Le ministère indique que 995 personnes se sont rétablies après avoir été contaminées et 49 cas sont toujours contaminées et sont suivies. Le nombre de décès s’élève à 49 personnes.

Les contaminations sont réparties sur 24 gouvernorats et se présentent comme suit :

• Tunis : 238 cas (+un cas importé)

• L'Ariana : 103 cas

• Ben Arous : 100 cas (+un cas importé)

• La Manouba : 41 cas

• Nabeul : 18 cas

• Zaghouan : trois cas

• Bizerte : 29 cas (+un cas importé)

• Béja : cinq cas

• Jendouba : un cas

• Le Kef : huit cas

• Siliana : quatre cas

• Sousse : 90 cas

• Monastir : 44 cas

• Mahdia : vingt cas

• Sfax : 39 cas (+un cas importé)

• Kairouan : dix cas

• Kasserine : neuf cas

• Sidi Bouzid : dix cas

• Gabès : 28 cas

• Médenine : 92 cas

• Tataouine : 37 cas

• Gafsa : 50 cas (+un cas importé)

• Tozeur : cinq cas

• Kébili : 109 cas (+un cas local)

I.N