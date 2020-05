Confinement ciblé : mosquées, restaurants et cafés reprendront le 4 juin

La ministre chargée des Grands projets auprès du chef du gouvernement, Lobna Jeribi, a annoncé, jeudi 21 mai 2020, l’ajournement de la reprise universitaire.

Prévue initialement le 1er juin, la ministre a indiqué que la réouverture des universités avait été retardée au 8 juin compte tenu des interdictions de déplacements entre les gouvernorats, toujours en vigueur.

De ce fait, seuls les étudiants seront autorisés à se déplacer à compter du 4 juin.

Pour les élèves du baccalauréat, le calendrier initial a été maintenu. Ils reprennent les cours le 28 mai.

Elle a, également, détaillé la liste des établissements et secteurs d’activité concernés par la troisième phase de confinement ciblé notant que la reprise dans certains secteurs d’activité concernés par la deuxième phase de confinement ciblé a été décalée à la troisième phase commençant le 4 juin.

Seuls les crèches et les jardins d’enfants et garderies seront, donc, rouverts comme prévu, le 26 mai.

Mosquées, établissements culturels, musées, restaurants touristiques et hôtels rouvrent leurs portes à partir du 4 juin avec une capacité d’accueil limitée à 50%.

Les entrainements pour les sports individuels concernés par des compétitions internationales seront autorisés.

Les salons de thé, cafés et établissements de la restauration rapide seront eux autorisés à reprendre leurs activités à partir du 26 mai mais uniquement pour assurer un service de take away.

Les secteurs d’activités concernées par la première phase de confinement ciblé – industrie, services, BTP, fonction publique – poursuivront leurs activités à 75% au lieu de 50%.

Le régime de séance unique sur deux plages horaires pour la fonction publique sera maintenu jusqu’au 14 juin. Le régime d’alternance imposé aux petits métiers sera, lui, annulé à partir du 26 mai.

Lobna Jeribi a précisé que le déconfinement total était maintenu au 14 juin signalant que ce calendrier pourrait être revu au cas où la situation sanitaire empirait.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

N.J