Le Fades prêt à reporter le paiement des dettes tunisiennes

Le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) a annoncé qu’il était prêt à accorder un délai supplémentaire pour le paiement des dettes tunisiennes.

Dans une correspondance officielle adressée au ministre du Développement et de la Coopération internationale, Selim Azzabi, le président du Conseil d’administration et directeur général du Fades, Abdellatif Youssef Al Hamad, a exprimé la prédisposition du Fonds à ajourner le paiement des échéances et intérêts des dettes contractées par la Tunisie. Le paiement des intérêts se fera tous les 6 mois sur une période de 5 ans.

Par cette décision, le Fades souhaiterait contribuer à alléger les répercussions économiques et sociales de la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19, en Tunisie, lit-on dans la missive.

Le Fades a, rappelons-le, accordé plusieurs prêts à la Tunisie. Le dernier en date remonte à janvier 2019, sous le mandat de Zied Laâdhari, d’un montant de 297 millions de dinars tunisiens. Ce prêt avait été octoryé à la Tunisie pour le financement de la construction de deux barrages dans les gouvernorats du Kef et Béja.

N.J