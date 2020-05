Confinement ciblé - Fakhfakh demande laugmentation des dessertes des lignes de transport

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a présidé, ce mercredi 6 mai 2020, la réunion régulière de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, consacrée à l'examen des moyens et mécanismes permettant d'améliorer la coordination dans l'application de la stratégie nationale du confinement ciblé et du manuel de procédures sanitaires pour les institutions et les individus.

A cette occasion, le chef du gouvernement a appelé appliquer la loi contre tous les contrevenants aux règles du confinement ciblé. Il a, également, recommandé l’augmentation de la fréquence des dessertes au niveau des différentes lignes de transport en commun afin d'éviter l'encombrement et imposer le respect de la distance physique.

En effet, lors des premier des jours du confinement ciblé, entamé depuis le lundi 4 mai 2020, plusieurs manquements ont été observés au niveau des transports publics, qui étaient très encombrés sans le moindre respect des mesures de sécurité et de distanciation sociale. D’ailleurs, plusieurs observateurs ont considéré que ces lacunes pourront engendrer une deuxième vague épidémique, après une certaine stabilisation de la situation.

Rappelons que le bilan national, enregistré en date du 5 mai 2020, est de 1022 cas confirmés sur un total de 25.165 prélèvements, 43 décès et 482 rétablissements. Le confinement ciblé a démarré lundi 4 mai et devrait progressivement se généraliser sur trois étapes. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

