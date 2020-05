Journée mondiale de la liberté de la presse : la crise du Covid-19 révèle les lacunes du secteur

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Centre de Tunis pour la liberté de la presse (CTLP) a publié, samedi 2 mai 2020, son rapport annuel intervenant dans une conjoncture particulière causée par la pandémie de Covid-19.

Le rapport démontre que, cette année, la crise du Covid-19 et ses répercussions ont régné sur le secteur médiatique. Ce même rapport recense les résultats d’un questionnaire concernant la situation des journalistes durant la crise.

Il en ressort que 54,8% des journalistes interrogés n’ont pas reçu l’intégralité de leurs salaires. 33,9% parmi eux assurent que la retenue sur leurs salaires varie entre 27,4% et 11,3%. Le même questionnaire relève que la majorité des établissements médiatiques n’ont pas mis à la disposition des journalistes les moyens de protections nécessaires.

D’autre part, 72,6% des journalistes interrogés ont affirmé que l’Etat n’a pris aucune mesure d’accompagnement économique en faveur de la presse.

Le même rapport a souligné la présence importante des fake news durant la crise du Covid-19. D’ailleurs, 64,5% des journalistes interrogés affirment avoir été manipulés faisant porter la responsabilité, principalement, aux réseaux sociaux.

Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse (CTLP) a indiqué que plusieurs n’ont pas respecté les données personnelles des citoyens dans le traitement de la crise.

Au final, il assure que le pays et le paysage a plus que jamais besoin de journalistes professionnels afin de réduire les rumeurs et les fakes news, notamment, en ces temps de crise.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars. Le confinement ciblé débutera le 4 mai avec parmi les consignes de sécurité sanitaire à respecter le port obligatoire du masque. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du samedi 2 mai 2020, fait état de 1009 cas confirmés sur un total de 24.055 prélèvements, 42 décès et 323 rétablissements.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H