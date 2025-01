Variant XEC : hybridation et transmission accélérée, que sait-on vraiment ?

Le variant XEC du Covid-19 suscite de plus en plus d'attention en Tunisie, alors qu'il devient une souche significative aux États-Unis, représentant désormais plus de 10 % des cas à l'échelle nationale, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cela en fait le deuxième variant le plus répandu dans le pays, derrière le KP.3.1.1, qui reste dominant avec près de 60 % des infections signalées.

XEC appartient à la lignée Omicron et est un variant hybride combinant des éléments génétiques des sous-variants KS.1.1 et KP.3.3. Identifié pour la première fois en Allemagne en juin 2024, il a depuis été détecté dans au moins 29 pays, notamment au Royaume-Uni, au Danemark et aux États-Unis, se propageant rapidement à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Des experts suggèrent que son rythme de transmission pourrait être lié à des mutations dans la protéine Spike, la structure que le virus utilise pour infecter les cellules humaines. Ces mutations pourraient renforcer sa capacité de propagation, bien qu'aucune preuve actuelle ne suggère qu'il provoque une maladie plus grave ou des symptômes radicalement différents des autres souches de la COVID-19.

Les symptômes associés à une infection par XEC restent cohérents avec ceux observés dans les variants précédents, comme la fièvre, la toux, la fatigue et des difficultés respiratoires. Bien que relativement nouveau, ce variant a éveillé l'intérêt du public alors qu'il continue de circuler et de gagner en prévalence. Des informations concernant XEC se sont propagées sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses discussions et questions, notamment parmi les Tunisiens, curieux de comprendre son impact et ses risques potentiels.

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance, Riadh Daghfous a déclaré en septembre dernier, que le nouveau variant du coronavirus, "XEC" est connu pour sa rapidité de propagation mais ne présente pas de danger majeur.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Daghfous a précisé que ce variant est un variant hybride résultant de la combinaison de deux sous-variants de la COVID-19 (KS.1.1 et KP.3.3). En raison de cette hybridation, sa propagation est plus rapide que celle des autres variants.

Daghfous a également affirmé que les vaccins disponibles contre le coronavirus restent efficaces et offrent la protection nécessaire contre tous les nouveaux variants, y compris le XEC.

R.A.