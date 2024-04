Six ans de prison pour le placement des parents en maison de retraite ? Ce qu'il faut savoir

Des pages Facebook ont publié depuis le 1er mars 2024 une information selon laquelle une nouvelle décision prévoit une peine de six ans de prison pour quiconque place ses parents dans une maison de retraite. L'article a été largement relayé dans plusieurs pages et a suscité l'engouement parmi un certain nombre d’internautes qui ont considéré que la décision était bonne pour protéger les personnes âgées, tandis que d'autres ont remis en question la véracité de l'information.

Face aux interrogations, nous avons vérifié l'information et effectué des recherches sur les moteurs de recherche et les sites officiels, pour découvrir qu'il s'agit d'une initiative législative en Algérie qui n'a rien à voir avec la Tunisie. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale en Algérie a en effet reçu une proposition de loi concernant la protection des personnes âgées abandonnées par leurs enfants dans les maisons de retraite. La nouvelle disposition prévoit des peines sévères allant jusqu'à six ans de prison et une amende pouvant atteindre 10 millions de dinars algériens pour les contrevenants.

Cette nouvelle proposition, initiée par un groupe de députés et actuellement sur la table de la chambre basse du parlement, vise à renforcer les sanctions contre les personnes qui abandonnent leurs parents dans les maisons de retraite. D’après les députés, la proposition reflète l'engagement envers les valeurs morales et religieuses, et assure la protection sociale nécessaire aux personnes âgées, encourage les valeurs familiales et réduit l'injustice sociale.

Les représentants de la proposition ont souligné que l'objectif de l'initiative législative est de modifier la loi n° 10-12 du décembre 2010 concernant la protection des personnes âgées en Algérie, obligeant les enfants adultes à assumer la responsabilité légale et financière de prendre soin de leurs parents.

Ainsi, l’information sur l'adoption d'une mesure condamnant à six ans de prison ceux qui placent leurs parents dans des maisons de retraite est incorrecte, il s’agit d’une initiative en Algérie non pas en Tunisie.

R.A.