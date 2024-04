Oui, les emprunts des ménages tunisiens en 2022 dépassent les 55 milliards de dinars

Une récente publication sur les réseaux sociaux a jeté une lumière crue sur la situation financière précaire des ménages tunisiens. Selon plusieurs internautes, les familles auraient contracté un emprunt total de 55 milliards de dinars au cours de l'année 2022. Cette révélation a instantanément suscité un débat en ligne animé, alimenté par des inquiétudes croissantes quant aux raisons de cette augmentation spectaculaire de l'endettement familial.

Un certain nombre d'internautes ont exprimé leur préoccupation face à cette tendance à l'endettement croissant, tandis que d'autres ont proposé diverses explications, pointant du doigt les défis économiques persistants et la flambée du coût de la vie comme causes probables.

Face à cette controverse, nous avons vérifié la véracité de ces allégations. Notre première étape a été de consulter les données officielles disponibles auprès de l'Institut national de la statistique (INS). Un rapport récent publié par l'INS sous le titre « Dettes des travailleurs économiques non financiers : une lecture des comptes financiers », daté du 20 mars 2024, a été notre point de départ.

Selon ce rapport, le montant des prêts accordés aux ménages en Tunisie a en effet doublé entre 2015 et 2022, passant de 26,29 milliards de dinars en 2015 à 55,3 milliards de dinars en 2022. Cette augmentation significative a été attribuée principalement aux prêts à la consommation, en particulier ceux destinés à la rénovation ou au développement du logement ainsi qu'aux dépenses courantes.

Le flux net de trésorerie des prêts a également connu une augmentation notable, passant de 1,75 milliard de dinars en 2015 à 4,06 milliards de dinars en 2022. Cependant, il convient de noter qu'une baisse a été observée en 2019, où ce flux est tombé à 1,894 milliard de dinars. Cette baisse a été expliquée par une augmentation du taux d'intérêt directeur par la Banque centrale tunisienne en réponse à la pression inflationniste cette année-là, considérée comme une menace pour l'économie.

Ainsi, oui les emprunts des ménages tunisiens en 2022 ont dépassé les 55 milliards de dinars.

