Des conseillers municipaux en France soumettent une pétition urgente pour corriger la trajectoire en Tunisie ? Ce qu'il faut savoir

Le lundi 25 mars 2024, une information a circulé selon laquelle 22 conseillers municipaux français avaient déposé une pétition urgente pour « corriger la trajectoire en Tunisie ». Ces publications ont suscité un débat sur les réseaux sociaux et ont soulevé des interrogations parmi les Tunisiens quant à la raison et à l'objectif de cette pétition. L'information a été largement relayée sur plusieurs pages, suscitant étonnement et perplexité chez les internautes tunisiens qui ont considéré que la pétition est une forme d’ingérence des conseillers municipaux français dans les affaires internes de la Tunisie.

Après vérification de la source de l’information et une recherche sur les dernieres pétitions qui conernent la Tunisie, nous avons découvert qu'il s'agissait en réalité d'une pétition datant du 20 mars 2024. En effet, après la diffusion d'un reportage sur la Tunisie par l'émission française « Enquête Exclusive », 22 conseillers municipaux français ont réagi en publiant une pétition. Dans ce document, ils expriment leur soutien et leur amitié envers la Tunisie, dénonçant le reportage qui, selon eux, dénigre injustement le pays et son peuple. Ils critiquent le reportage pour avoir omis de mentionner les vraies causes des problèmes économiques et sociaux en Tunisie, attribuant la crise à une gestion post-révolutionnaire désastreuse de l'État. La pétition souligne les efforts de la Tunisie pour instaurer une démocratie solide et défend ses valeurs de liberté, de tolérance et de respect des droits de l'homme. Les signataires affirment leur engagement à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la France et la Tunisie, et à soutenir le peuple tunisien dans ses efforts pour un avenir meilleur.

Il est important de noter la différence entre ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux concernant la pétition et son contenu réel. Alors que la rumeur évoquait une ingérence des conseillers municipaux français dans les affaires internes de la Tunisie, la pétition était en réalité un message de soutien et de solidarité envers la Tunisie, dénonçant un reportage jugé « partial ».

Pour rappel, dans la soirée de dimanche 3 mars, la chaîne française M6 diffusait son magazine « Enquête exclusive ». L’épisode consacré à la situation en Tunisie était fort attendu. Intitulé « Tunisie : entre dictature et misère, le grand retour en arrière », l’épisode n’a pas manqué de susciter les réactions.





R.A.