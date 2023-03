Intox - Le fils de Noureddine Taboubi n'est pas le PDG de Agil

Une dizaine de pages Facebook notamment « Center Ville Sfax » et « Al Khabar Al An » ont partagé, depuis le 10 mars 2023, une information sur une prétendue interdiction de voyage contre le PDG de la société Société nationale de distribution des pétroles (SNDP) - Agil qui serait le fils du secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

Ces publications ont fait plus que 100 partages sur Facebook et ont été reprises par plusieurs pages. On peut lire dans ces publications : « Le PDG de la société, qui est le fils de Noureddine Taboubi, a été empêché de voyager de l'aéroport de Tunis-Carthage… La société vit un état de chaos après l'arrivée d'un administrateur judiciaire aujourd'hui pour obtenir des documents concernant les affaires financières de l'entreprise ».

Contactée par BN Check, la societe Agil a assuré que le PDG de la société est Khaled Bettin, qui n’est pas le fils du syndicaliste contrairement aux prétendues publications.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed, a limogé le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles – (SNDP) Agil, Nabil Smida, par décret, en novembre 2021 et depuis Khaled Betin a pris les commandes de l’entreprise Agil.

R.A