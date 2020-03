Concept-car Morphoz, illustrant la vision de la mobilité électrique future de Renault

Renault vient de dévoiler son concept-car Morphoz illustrant sa vision de la mobilité électrique future. Ce véhicule modulaire propose une adaptation personnalisée aux besoins, envies et usages de chacun pour repousser toutes les limites.

Ce véhicule futuriste représente la vision de Renault de la mobilité électrique personnelle et partageable à l’horizon post 2025. Il s’appelle Morphoz. Et il tire parti de la future plateforme modulaire électrique CMF-EV de l’Alliance pour offrir plusieurs configurations de puissance, de capacité et d’autonomie, mais aussi d’habitabilité et de volume de coffre.

Fidèle aux gènes de la marque, le concept Morphoz incarne, dans la stratégie design de Renault autour du cycle de la vie, le pétale «Family». Mais il n’évoque pas seulement une vision exploratoire de la mobilité. Dans son design, ses détails, sa présentation intérieure, il préfigure aussi une nouvelle famille de modèles électriques Renault qui arrivera dans les prochaines années.

Laurens van den Acker, directeur du design industriel du groupe Renault, a affirmé : «Audacieux par sa modularité, innovant par son design, centré sur l’humain par sa capacité à faciliter le partage et les échanges, le concept Morphoz incarne parfaitement la nouvelle philosophie Livingtechtm du design Renault. La technologie sous toutes ses formes – design, intelligence embarquée, connectivité, agencement intérieur – sert une nouvelle expérience du voyage pour tous les usagers du véhicule. Aussi bien celle de tous les jours que celle du week-end et des vacances. Le concept Morphoz est une véritable expérience vivante».

«Morphoz préfigure nos prochains modèles électriques hautes performances. Sa plateforme modulaire dédiée CMF-EV optimise l’efficience énergétique du véhicule tandis que son empattement allongé avec son plancher plat et avec les roues repoussées aux 4 coins, offre de nouvelles possibilités pour un design saisissant et une habitabilité record», a expliqué, pour sa part, Gilles Normand, directeur division véhicules électriques et services de mobilités du groupe Renault.

D’après communiqué