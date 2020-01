Samir El Wafi : la visite inopinée de Kaïs Saïed à Zaghouan est étrange !

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, ce mardi 21 janvier 2020, au gouvernorat de Zaghouan pour présenter ses condoléances à la famille du blessé de la révolution, Tarek Dziri.

Comme à l’accoutumée, cette visite n’a pas été relayée par la page officielle de la présidence de la République, mais par une simple page Facebook "des fans du président".

Dans ce contexte, le journaliste et animateur Samir El Wafi a publié un statut indiquant que « le gouverneur de Zaghouan était en réunion importante avec les responsables sécuritaires régionaux quand soudain, les présents ont reçu un coup de fil leur signifiant que le président de la République est à la maison du martyr Tarek Dziri dans la délégation d’El Fahs. C’était une surprise. Personne n’était averti, ni le gouverneur, ni les autorités sécuritaires qui devaient être au courant afin de sécuriser la route, le cortège et le circuit, comme l’exigent les us et les coutumes. Ce fût des moments d’inquiétude. Le président se rend discrètement à El Fahs, à 60 Km de la capitale, sans préavis, sans coordination et sans la moindre considération aux représentants de l’Etat ».

Samir El Wafi a ajouté que les autorités régionales n’avaient qu’à respecter ceci, s’interrogeant si les visites discrètes du président ont un rapport avec sa vision du pouvoir local et son mépris du pouvoir actuel. « Même si cela est vrai, il y a des procédures d’usage ayant pour objectif la protection du président et la préservation de l’image de l’Etat et de la sécurité nationale. Cela ne peut être changé par les sautes d’humeur. C’est partout pareil dans le monde, mais notre président est réellement étrange » !

S.H