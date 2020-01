Nabil Karoui sexplique sur sa prestation lors du débat présidentiel face à Kaïs Saïed

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui a profité de son passage chez Myriam Belkadhi, ce mardi 14 janvier 2020, pour apporter quelques précisions sur sa prestation lors du débat présidentiel du 11 octobre 2019 l'opposant à Kaïs Saïed. D’autant plus qu’il s’agit de sa première apparition médiatique depuis la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle.

« Lors du débat, plusieurs personnes ne m’ont pas reconnu. Mes sympathisants étaient déçus par ma prestation. Je tiens à expliquer que je venais de quitter la prison. J’avais une tension artérielle de 19 et je risquais l'AVC. Mon médecin m’avait conseillé de ne pas participer, mais je voulais assumer mes responsabilités. J’étais pourtant persuadé que je n’allais pas remporter l'élection, en me fiant aux résultats des sondages. Mais, je me suis battu pour m’exprimer et je l’ai fait en dépit de tout. Au final, j’ai reconnu les résultats, mais je voulais apporter cette précision ».

S.H