Riadh Dridi : rien n’est dédié au développement dans le projet de la Loi de finances 2025

Le porte-parole du Conseil national des régions et districts, Riadh Dridi, était l'invité de Jawhara FM, mardi 12 novembre 2024, dans l’émission « Sbeh El Ward » pour discuter de la Loi de finances 2025 et de la plénière qui a eu lieu vendredi 8 novembre 2024, en présence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

L’invité de Hatem Ben Amara est revenu sur le discours du chef du gouvernement. Il a précisé que ce discours a abordé tous les secteurs, le qualifiant ainsi d’optimiste.

« L’économie a réussi à résister et 2025 sera l’année de la relance », a affirmé Riadh Dridi, saluant l’aspect participatif qui sera instauré entre les "fonctions" législative et exécutive au niveau des prises de décisions, précisant également que le Conseil national des régions et districts assurera un rôle consultatif.



Concernant l’inflation, Riadh Dridi a affirmé que « la hausse des prix est un phénomène mondial », tout en précisant que ce sont les salaires qui doivent augmenter afin de suivre le rythme de la hausse des prix.

Il a également appelé les Tunisiens à travailler davantage et à produire plus. « Avant la révolution, la culture du travail était présente, et après 2011, elle s’est atrophiée », a expliqué M. Dridi.

En ce qui concerne les budgets examinés lors de la plénière, l’invité de « Sbeh El Ward » a évoqué l’introduction du bracelet électronique comme moyen de sanction au sein du ministère de la Justice, saluant cette opération qui, selon lui, permettra de diminuer la charge et le nombre de détenus dans les prisons.

Au sujet de l’intervention du ministre de l’Intérieur, Riadh Dridi a affirmé que les libertés sont bel et bien présentes et a commenté l’ensemble des inculpations des influenceurs : « Nous sommes un pays musulman et les mœurs impactent toutes les familles. »

D'autre part, il a précisé que le ministère de l’Intérieur accomplit un grand travail au niveau des municipalités, notamment en ce qui concerne le raccordement à l’eau courante et à l’électricité, d’une part, et la guerre contre le trafic de drogue, d’autre part.

En ce qui concerne les constructions clandestines sur des domaines publics présentes depuis des décennies, M. Dridi a réclamé le raccordement des logements en question avec l’eau et l’électricité, rappelant que cela constitue un droit constitutionnel. Il a ajouté que plusieurs citoyens accéderont au droit de propriété relatif à ces constructions, qui se sont transformées au fil du temps en quartiers entiers. Il a également précisé que des démolitions auront lieu pour certains bâtiments et que le plan d’aménagement urbain verra bientôt le jour.

« Il n’y a pas de fonds alloués à l’élection municipale », a déclaré le porte-parole du Conseil national des régions et districts, précisant que les députés ont réclamé une augmentation du budget du Conseil. Il a poursuivi : « Nous n’avons pas les moyens, même les imprimantes ne sont pas fournies », a-t-il ajouté, en réclamant un inventaire des biens des organes législatifs.

« Les déplacements des députés font partie du budget d’investissement, et ces déplacements ne sont pas financés », a déclaré Riadh Dridi, tout en réclamant un budget d’investissement et de direction pour le Conseil national des régions et districts.

Dans la deuxième partie de son interview, M. Dridi a également appelé à l’élaboration d’une loi qui régirait et organiserait la relation entre les fonctions élues.

Au sujet de la loi de finances 2025, il a déclaré : « Rien n’est dédié au développement dans le projet de la loi de finances 2025 ! »