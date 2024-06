Candidat à la présidentielle, Dhaker Lahidheb présente les principaux points de son programme

Imprimer

Le médecin Dhaker Lahidheb a annoncé qu’il comptait se présenter en tant que candidat indépendant à la présidentielle prévue d’ici la fin de l'année 2024. Il a affirmé qu’il comptait mettre en place une politique économique priorisant la numérisation et l’ouverture des marchés.

Invité le 6 juin 2024 par Zouhaier El Jiss à « Politika » sur Jawhara Fm, Dhaker Lahideb a considéré qu’on avait diabolisé les partis politiques et que ceci était lié à leur financement. Il a indiqué qu’il œuvrera pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle du financement des partis. Il a appelé à éviter les tensions et les accusations de trahison. Le médecin a, par la suite, exprimé son souhait d’accélérer les procédures judiciaires et le traitement des enquêtes en cours sans s’ingérer dans la justice.

D’après lui, ceci est possible à travers la réinstauration des instances qui ont été dissoutes notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Dhaker Lahidheb a insisté sur la mise en place d’un système doté de garde-fous et de renforcer le rôle de la société civile. Le médecin a indiqué qu’il était prêt à servir la Tunisie. Il a, aussi, affirmé qu’il comptait publier son dossier médical afin d’être le plus transparent que possible.

Dhaker Lahidheb a, aussi, exprimé son attachement à l’approche inclusive et participative. Il a estimé qu’aucune personne n’était apte à trancher dans tous les sujets à elle seule. Il a insisté sur l’importance de consulter les experts et les spécialistes dans chaque domaine. Pour ce qui est de la constitution, il a évoqué un possible référendum.

S.G