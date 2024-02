Visa Schengen – Henri d’Aragon : nous avons pris les dispositions nécessaires pour améliorer les services

Le chef du cabinet de l’ambassadeur de France en Tunisie, Henri d’Aragon, a affirmé, jeudi 8 février 2024, que les services consulaires français avaient pris les dispositions nécessaires pour améliorer les procédures d’octroi des visas Schengen.

Invité de l’émission impossible de Borhen Bssais sur radio IFM, il a rappelé que le prestataire de services du consulat français, TLScontact, avait ouvert un nouveau bureau à Sfax pour ainsi permettre aux demandeurs de visa de déposer leurs dossiers sans avoir à se déplacer jusqu’à la capitale.

Il a évoqué, également, l’ouverture des nouveaux locaux de TLS aux Berges du Lac pour améliorer la qualité d’accueil et des services.

Revenant sur les chiffres, il a affirmé que 70% des visas Schengen accordés aux Tunisiens étaient délivrés par les services consulaires français, assurant que 77% des demandes sont acceptées.

Nous noterons que M. d’Aragon a débarqué dans le studio d’IFM avec une galette des rois et un livre traçant l’histoire des affaires étrangères françaises en guise de cadeau pour le chroniqueur de l’émission impossible, Nejib Dziri. Ce dernier – connu pour être l’un des fervents défenseurs du président de la République, Kaïs Saïed – a été qualifié, par M. d’Aragon, de « l’une des voix de la liberté en Tunisie ».

Le chef du cabinet de l’ambassadeur de France en Tunisie a rappelé que la France appuyait la liberté d’expression et la liberté de la presse notant que « la Tunisie est connue pour ça ».

Interpellé sur les évènements de Sakiet Sidi Youssef (8 février 1958) dont on commémore le 66e anniversaire aujourd’hui même, Henri d’Aragon a avancé que ces évènements faisaient partie du passé.

« Nous sommes conscients de l’histoire de la France, de l’histoire de la France en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Cela fait partie du passé perdu. Aujourd’hui nous entrons dans une nouvelle ère en termes de relations bilatérales. Des relations bilatérales qui sont solides non seulement sur le plan politique, mais également dans les domaines de la culture, du commerce, des échanges et du tourisme… dans tous les domaines. Aujourd’hui, nous entrons dans une ère de respect entre les Français et les Tunisiens et vice-versa », a-t-il déclaré.

N.J