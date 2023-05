Rafale, le nouveau SUV coupé porte-étendard de Renault

Renault vient de lever le voile sur le patronyme de son futur SUV coupé haut de gamme : Rafale. Un véhicule qui vient compléter la famille de modèles à motorisation E-Tech hybride basés sur la plateforme CMF-CD. Après l’Austral, le SUV cinq places, et Espace, le grand SUV cinq et sept places, le nouveau Rafale se positionne comme le nouveau fleuron de la gamme Renault. Il vient renforcer l’offensive de Renault sur le segment D.

« Le choix du nom s’inspire du glorieux passé aéronautique de Renault. Il faut remonter le temps jusqu’au début du XXe siècle pour comprendre ce qui relie Renault à l’aviation. À cette époque, Renault est pionnier dans la confection de moteurs à explosion pour les voitures, mais aussi pour les trains (autorail) et les avions. En 1933, Renault rachète le constructeur Caudron pour créer la société Caudron-Renault. Tous les avions prennent le nom d’un vent et c’est ainsi que le C460, un avion de course monoplace conçu pour les records, devient Rafale en 1934.

Aujourd’hui, Renault renoue une nouvelle fois avec son histoire en s’appuyant sur les forces du mythique Caudron Rafale pour incarner le haut de gamme de la marque. La sémantique du nom en référence au vent et la silhouette camouflée présentée suscitent instantanément performance, audace, émotion et caractère », lit-on dans un communiqué.

Le nouveau Renault Rafale sera présenté en première mondiale au 54e salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget le 18 juin prochain.

D’après communiqué