Yassine Gouiaa : 130.000 entreprises ont fait faillite

Invité d’Expresso du mercredi 1er décembre 2021 sur Express FM, le président de l'Organisation nationale des entrepreneurs, Yassine Gouiaa, est revenu sur la situation du tissu économique tunisien.

Il a révélé que 460.000 entreprises étaient au bord de la faillite et que 130.000 avaient déjà mis la clé sous le paillasson notant que les chefs d’entreprises se sont retrouvés seuls face à la crise qui a empiré depuis l’éclatement de l’épidémie Covid-19.

Il a évoqué, dans ce sens, l’importance de se rapprocher davantage des chefs d’entreprises – les TPE en particulier –, l’intervention de l’Etat pour redynamiser l’économie et l’engagement des banques et fonds d’investissement dans une stratégie de relance économique équitable.

Rappelant que le décret-loi du chef du gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus, avait permis la création d’un fonds de garantie de 1500 millions de dinars. Il a précisé que sur les 460.000 entreprises, seules 12.000 avaient réussi à remplir le formulaire sur la plateforme Help entreprise et que l’Etat n’avait donné de tickets d’éligibilité qu’à 5.500 entreprises.

Il a signalé, par ailleurs, qu’en dépit de cette garantie de l’Etat, les banques n’avaient répondu qu’à 2.200 entreprises tout en leur imposant la garantie réelle pour leur accorder leurs crédits.

« Il est impératif que les banques s’engagent dans le processus de relance économique. La Banque centrale doit jouer son rôle et trouver une solution, surtout qu’il ne reste que 500 millions de dinars dans la cagnotte », a-t-il avancé.

N.J.